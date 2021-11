BNR: De ce a fost aleasa Ecaterina Teodoroiu pentru bancnota de 20 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- BNR pune in circulație, din 1 decembrie, o bancnota cu valoarea nominala de 20 lei. Este prima bancnota cu putere circulatorie pe care este prezenta o personalitate feminina, Ecaterina Teodoroiu. „Incepand cu data de 1 decembrie 2021, Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie o bancnota cu valoarea…

