BNR: Datoria totală externă a României a crescut cu 1,05 miliarde euro, în primele cinci luni, la 126,98 miliarde euro ”In perioada ianuarie – mai 2021, datoria externa totala a crescut cu 1,057 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 92,193 miliarde euro la 31 mai 2021 (72,6% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,7% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 mai 2021 nivelul de 34,791 miliarde euro (27,4% din totalul datoriei externe), in crestere cu 5,1% fata de 31 decembrie 2020”, arata datele BNR. In ianuarie – mai 2021, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,947 miliarde euro, comparativ cu 3,207 miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

