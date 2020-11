Stiri pe aceeasi tema

- "In perioada ianuarie – septembrie 2020, datoria externa totala a crescut cu 7,441 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 83,618 miliarde euro la 30 septembrie 2020 (71,3- din totalul datoriei externe), in crestere cu 12,5- fata de 31 decembrie 2019; datoria externa pe…

- În perioada ianuarie - august 2020, contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 5,78 miliarde euro (mult mai mic decât cele peste 7 miliarde de euro din perioada ianuarie-august 2019), potrivit datelor transmise miercuri de BNR. Acest deficit a fost alimentat de…

- In perioada ianuarie – iulie, datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 9,616 miliarde euro, la 115,48 miliarde euro, de la 105,87 miliarde euro la finalul lui 2019, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR)."In perioada ianuarie – iulie 2020, datoria externa…

- BNR: Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu peste 9,6 mld. euro la șapte luni. Datoria guvernamentala a depașit 42% din PIB, de la 35%, anul trecut In perioada ianuarie – iulie, datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 9,616 miliarde euro, la 115,48 miliarde euro, de la 105,87…

- BNR: Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu peste 9,6 mld. euro la șapte luni. Datoria guvernamentala a depașit 42% din PIB, de la 35%, anul trecut In perioada ianuarie – iulie, datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 9,616 miliarde euro, la 115,48 miliarde euro, de la 105,87…

- "In perioada ianuarie – iulie 2020, datoria externa totala a crescut cu 9,616 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 82,499 miliarde euro la 31 iulie 2020 (71,4% din totalul datoriei externe), in crestere cu 12% fata de 31 decembrie 2019; datoria externa pe termen scurt…

- Deficitul contului curent al balanței de plati a scazut la 4,86 miliarde euro in primele șapte luni ale anului, de la 6,04 miliarde euro in perioada ianuarie-iulie 2019, potrivit datelor Bancii Nationale (BNR). In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 635 milioane euro, balanta…

- Contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit în primele 7 luni de 4,86 miliarde de euro, comparativ cu cele peste 6 miliarde din perioada similara a anului trecut, arata datele transmise luni de BNR. Schimburile de bunuri și-au intensificat deficitul cu 635 milioane euro,…