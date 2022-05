BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele trei luni cu 721 milioane euro, la 135,33 miliarde euro ”In perioada ianuarie – martie 2022, datoria externa totala a crescut cu 721 milioane euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 96,516 miliarde euro la 31 martie 2022 (71,3% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,7% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 martie 2022 nivelul de 38,822 miliarde euro (28,7% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,7% fata de 31 decembrie 2021”, arata datele BNR. In perioada ianuarie – martie2022, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 4,676 miliarde euro, comparativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

