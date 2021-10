BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele opt luni cu 8,4 miliarde euro, la 135,21 miliarde euro “In perioada ianuarie – august 2021, datoria externa totala a crescut cu 8,404 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 99,049 miliarde euro la 31 august 2021 (73,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 5,9% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 august 2021 nivelul de 36,162 miliarde euro (26,7% din totalul datoriei externe), in crestere cu 8,7% fata de 31 decembrie 2020”, arata datele BNR. In perioada ianuarie – august 2021, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 10,149 miliarde euro, comparativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

