”In perioada ianuarie – septembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 17,376 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 116,128 miliarde euro la 30 septembrie 2023 (72% din totalul datoriei externe), in crestere cu 17,7% fata de 31 decembrie 2022; datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 30 septembrie 2023 nivelul de 45,134 miliarde euro (28% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,3% fata de 31 decembrie 2022”, arata datele BNR. Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 5,06 miliarde euro (comparativ cu 8,671 miliarde euro in…