BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 2,826 miliarde euro, la 137,08 miliarde euro ”In luna ianuarie 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,826 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 99,294 miliarde euro la 31 ianuarie 2022 (72,4% din totalul datoriei externe), in crestere cu 2,3% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 ianuarie 2022 nivelul de 37,788 milioane euro (27,6% din totalul datoriei externe), in crestere cu 1,5% fata de 31 decembrie 2021”, arata datele BNR. Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 463 milioane euro (comparativ cu 628 milioane euro in luna ianuarie 2021),… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in 2021 cu 7,44 mld. euro, la 134,2 mld. euro, dupa ce datoria pe termen scurt a crescut cu aproape 4 mld. euro fata de 2020. Peste 2 mld. euro au venit de la FMI. Datoria externa totala a Romaniei, publica si privata, a crescut in 2021 cu 7,44 miliarde euro,…

- In perioada ianuarie - decembrie 2021, datoria externa totala a crescut cu 7,449 miliarde euro. In structura, datoria externa pe termen lung a insumat 97,043 miliarde euro la 31 decembrie 2021 (72,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,7% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen…

- In perioada ianuarie - decembrie 2021, datoria externa totala a crescut cu 7,449 miliarde euro. In structura, datoria externa pe termen lung a insumat 97,043 miliarde euro la 31 decembrie 2021 (72,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,7% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen…

- “Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 7,251 miliarde euro (comparativ cu 3,005 miliarde euro in perioada ianuarie – decembrie 2020), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 5,777 miliarde euro, iar creditele intragrup…

- ”In perioada ianuarie – noiembrie 2021, datoria externa totala a crescut cu 6,430 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 96,501 miliarde euro la 30 noiembrie 2021 (72,4% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,2% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen…

- BNR: Datoria externa a Romaniei a crescut cu 6.430 de milioane de euro, in 2021. BNR a stabilit ca in perioada ianuarie – noiembrie 2021, datoria externa totala a crescut cu 6 430 milioane euro. Balanța de plați, in aceeași perioada, a inregistrat deficit, au mai aratat cei de la BNR. Potrivit BNR,…

- BNR: Datoria externa a Romaniei a crescut cu 6 430 de milioane de euro, in 2021. BNR a stabilit ca in perioada ianuarie – noiembrie 2021, datoria externa totala a crescut cu 6 430 milioane euro. Balanța de plați, in aceeași perioada, a inregistrat deficit, au mai aratat cei de la BNR. Potrivit BNR,…

- Datoria externa a Romaniei a CRESCUT cu 6,4 MILIARDE de euro. Anunțul facut de BNR Datoria externa a Romaniei a CRESCUT cu 6,4 MILIARDE de euro. Anunțul facut de BNR BNR a stabilit ca in perioada ianuarie – noiembrie 2021, datoria externa totala a crescut cu 6 430 milioane euro. Balanța de plați, in…