BNR: Datoria externă totală a României a crescut cu 14,259 miliarde euro, în primele şapte luni, la 116,397 miliarde euro ”In perioada ianuarie – iulie 2023, datoria externa totala a crescut cu 14,259 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 115,220 miliarde euro la 31 iulie 2023 (72,5% din totalul datoriei externe), in crestere cu 17,9% fata de 31 decembrie 2022; datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 iulie 2023 nivelul de 43,6 miliarde euro (27,5% din totalul datoriei externe), in scadere cu 6,9% fata de 31 decembrie 2022”, arata datele BNR. In perioada ianuarie – iulie 2023 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 11,892 miliarde euro, comparativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

