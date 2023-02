BNR: Datoria externă totală a României a crescut anul trecut cu 6,13 miliarde euro, la 142,72 miliarde euro ”In perioada ianuarie – decembrie 2022, datoria externa totala a crescut cu 6,136 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 97,685 miliarde euro la 31 decembrie 2022 (68,4% din totalul datoriei externe), in crestere cu 0,1% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 decembrie 2022 nivelul de 45,036 miliarde euro (31,6% din totalul datoriei externe), in crestere cu 15,4% fata de 31 decembrie 2021”, arata datele BNR. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,8% in perioada ianuarie – decembrie 2022, comparativ cu 17%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

