Stiri pe aceeasi tema

- ”In trimestrul II 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 33,019 miliarde lei, in scadere cu 1,4%, comparativ cu trimestrul II 2021. In semestrul I 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 57,251 miliarde lei, in scadere cu 0,8%, comparativ cu semestrul…

- Investitiile straine directe au crescut cu 21,47% in primul semestru al acestui an, la 4,379 miliarde de euro, comparativ cu 3,605 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES . „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Datoria externa totala a crescut in prima jumatate a anului cu 2,645 miliarde euro și a ajuns la suma de 137,26 miliarde euro, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ”In perioada ianuarie – iunie 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,645 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 93,691 miliarde euro la 30 iunie 2022 (68,3% din totalul datoriei externe), in scadere cu 3,6% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt…

- In perioada ianuarie - iunie 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,64 miliarde de euro, potrivit datelor publicate vineri de Banca Naționala. Datoria externa pe termen lung a insumat 93,69 miliarde euro la 30 iunie 2022 (68,3% din totalul datoriei externe) iar datoria externa pe termen scurt era…

- In perioada ianuarie – mai 2022p contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 10 238 milioane euro, comparativ cu 5 698 milioane euro in perioada ianuarie – mai 2021. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 3 446 milioane euro, balanța serviciilor…

- Deficitul de cont curent a urcat la 10,2 miliarde de euro dupa primele cinci luni ale acestui an, de la 5,7 miliarde de euro in perioada similara a anului trecut, un avans de aproape 79%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. „In perioada ianuarie – mai 2022, contul curent al balantei de plati…

- ”In perioada ianuarie – mai 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,668 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 96,257 miliarde euro la 31 mai 2022 (70,1% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,9% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt a…