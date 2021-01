BNR: Datoria externă totală a crescut cu peste 10 miliarde de euro în primele 11 luni din 2020 În perioada ianuarie - noiembrie 2020, datoria externa totala a crescut cu 10,18 miliarde euro, a transmis miercuri Banca Naționala. Mai în detaliu, datoria externa pe termen lung (85,794 mld euro)a crescut cu 15,4% fața de 31 decembrie 2019. Datoria externa pe termen scurt (34,17 mld euro )a scazut cu 3,6% fața de 31 decembrie 2019.

Creșterea datoriei publice directe a provenit din emisiunile de obligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominala de 6,3 mld. euro și respectiv de 3,3 mld. dolari SUA, din împrumuturile nete efectuate în contul datoriei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

