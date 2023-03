Stiri pe aceeasi tema

- Piața valutara locala a fost calma la jumatatea acestei saptamani, in ciuda furtunii financiare care a izbucnit in Statele Unite, dupa falimentul Silicon Valley Bank care a fost preluata deja de autoritațile federale, și care s-a rasfrant și asupra altor banci. Europa parea ca este ferita de acest tsunami,…

- Curtea Suprema a SUA a limitat marti capacitatea Fiscului american de a aplica sanctiuni pentru ca o persoana nu depune rapoarte care sa-i dezvaluie conturile bancare din strainatate si a anulat o amenda de 2,72 milioane de dolari pe care Fiscul american o aplicase omului de afaceri romano-american…

- Profitul net la nivelul sistemului bancar romanesc a ajuns la sfarsitul anului 2022 la un nivel record de 10,2 mld. lei, in crestere cu 24,4- fata de castigul din 2021. Conform Ziarul Financiar, activele au urcat la un varf de 701,4 mld. lei, in conditiile cresterii creditarii cu un ritm mediu de 14-…

- Situația dezastruoasa din Turcia, cauzata de cutremurele recente, va avea efecte și asupra pieței construcțiilor din Romania, este de parere Cosmin Raileanu, CEO și fondator al companiei Vindem-Ieftin , efecte care se vor vedea in importurile de fier...

- Prețurile locuințelor din Romania au inceput sa creasca dupa cutremurul din Turcia. Apartamentele in blocurile construite in ultimul deceniu ajung sa fie mai scumpe chiar și cu 20% fața de cele construite inainte de 1997.

- In ultimii ani, și poate și datorita pandemiei, sistemul educațional romanesc pare a fi intr-un declin incontrolabil. Datele statistice, comparative intre 2010 și 2020, de exemplu, arata o rata a școlarizarii copiilor din Romania din ce in ce mai mic. In aceeași masura, din motive sociale, abandonul…

- Sistemul de sanatate din Franța se afla la 180 de grade fața de cel din Romania. Semnarea unui memorandum de cooperare in domeniul sanatații intre Romania și Franța ar putea deschide calea unei schimbari in beneficiul pacienților.

- Cade ghilotina si in sistemul bancar. Bancile se pregatesc pentru cele mai mari reduceri de personal de la criza financiara incoace. Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley si Bank of New York au inceput deja sa taie peste 15.000 de locuri de munca.