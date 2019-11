Stiri pe aceeasi tema

- Economistul șef al BNR, Valentin Lazea cere amanarea creșterii pensiilor cu 40 la suta de anul viitor. In schimb Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, ca va respecta calendarul creșterilor de pensii.

- 2020 ar putea fi un an greu pentru pensionarii din Romania. Economistul-șef al Bancii Naționale al Romaniei cere prorograrea creșterii pensiilor cu 40% de anul viitor. Deasemenea, vorbește de concedieri și despre impozitarea pensiilor speciale. Economistul-șef al BNR spune ca trebuie facute investiții…

- Deficitul bugetului general al ajuns in primele noua luni la 26,97 de miliarde de lei, echivalentul a 2,6% din Produsul Intern Brut (PIB), fiind cu 60,5% mai mare decat deficitul de 16,8 miliarde de lei din primele noua luni ale anului trecut, potrivit datelor prezentate de catre Ministerul Finanțelor.…

- Profesorul si economistul Mircea Cosea, reconfirmat recent in pozitia de presedinte al Consiliului de Supraveghere (CS) al Transelectrica, si-a spus parerea in privinta cresterii salariilor bugetarilor si a punctul de pensie de anul viitor, in raport cu situatia economica a Romaniei, spunand ca bugetul…

- Cresterea inflatiei, deprecierea leului si accentuarea blocajului financiar reprezinta principalele temeri ale investitorilor in toamna acestui an. Instabilitatea politica a revenit in prim-plan, zgomotul politic fiind de natura sa accentueze semnalele de alarma privind evolutia economiei, arata o analiza…

- Potrivit ministrului Muncii, dupa 1 octombrie continua recalcularea pensiilor din grupa I si II. Recalcularea trebuia finalizata pana pe 30 septembrie. "Noi consideram ca am periat toata baza de date, dar daca cineva descopera ca nu s a corectat sau nu a fost in regula, nu i nicio problema sa facem…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a transmis joi dupa ce a depus la BEC semnaturile necesare intrarii in cursa, ca Romania are nevoie de un presedinte care se stie ca prioritare sunt continuarea creșterii pensiilor și salariilor, continuarea masurilor de sprijin pentru intreprinderile…

- Ziarul Unirea FMI cere reevaluarea legii pensiilor chiar cu o zi inainte de majorare. Creșterea, pericol pentru deficitul bugetar Fondul Monetar Internațional cere Guvernului reevaluarea legii pensiilor, chiar cu o zi inainte de a fi majorate. Aceasta creștere ar pune in pericol sustenabilitatea fiscala.…