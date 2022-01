Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de majorare a dobanzii cheie intra in vigoare de maine, dar efectele asupra creditelor se vor simți in al doilea trimestru al anului.Ratele pentru creditele acordate de bancile din Romania s-au scumpit deja, de la inceputul anului. Indicele de referința pentru creditele consumatorilor, in baza…

- BNR a majorat dobanda cheie! Modificarea va determina creșterea ratelor la credite. Luni a avut loc sedinta decisiva la Banca Nationala. Romanii vor plati in curand rate mai mari la credite. BNR a decis majorarea dobanzii cheie de la 1,75 la 2%. Așa cum anticipau analistii financiari, BNR a decis cresterea…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 3,03% pe an, de la 3,01% cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La debutul anului 2020, indicele ROBOR la 3 luni…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 3,02% pe an, de la 3,01% cat a fost vineri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La debutul anului 2020, indicele ROBOR la 3 luni era…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 2,93% pe an, de la 2,89% cat a fost luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni era…

- De parca scumpirea utilitaților și a alimentelor nu era de ajuns, și creditele in lei ii vor costa mai mult pe romani. Mai ales cele cu dobanda variabila. Banca Naționala a decis sa majoreze dobanda de politica monetara pana la 1,75%, din cauza inflației.

- Totodata, s-a decis extinderea coridorului simetric format de ratele dobanzilor facilitatilor permanente in jurul ratei dobanzii de politica monetara la a0,75 puncte procentuale, de la a0,50 puncte procentuale. Astfel, incepand cu 10 noiembrie 2021, rata dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard)…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 2,25% pe an, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este el mai mare nivel din iunie 2020 si pana acum, informeaza Economica.net. ROBOR la trei…