BNR crede ca scumpirile vor fi mai mici decat se anticipa anul acesta: prognoza de infatie a fost redusa

- UPDATE – Banca Nationala a Romaniei (BNR) a scazut la 3,8% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,1% pentru finalul anului viitor, a anuntat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei. BNR estima in august 2019…

- Scumpirile s-au temperat in septembrie. Rata inflației scade la 3,5% Rata anuala a inflatiei a coborat la 3,5% in luna septembrie a acestui an, de la 3,9% in luna august, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, mărfurile alimentare s-au…