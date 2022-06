Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a inregistrat in martie un deficit al balantei comerciale de 27,7 miliarde de euro, fata de un plus de 18,7 miliarde de euro in perioada similara din 2021, in principal in urma majorarii importurilor de energie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele trei luni cu 721 milioane euro, la 135,33 miliarde euro, de la 134,61 miliarde euro, la finalul lunii decembrie 2021, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), citata de News.ro . ”In perioada ianuarie – martie 2022, datoria…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 4,676 miliarde euro in primul trimestru din 2022, cu 71% mai mare fața de aceeași perioada de anul trecut, cand s-a ridicat la 2,736 miliarde euro, arata datele BNR.

- Acțiunile Meta, compania-mama a Facebook și Instagram, au crescut cu peste 17% joi, facandu-le pe Zuckerberg mai bogat cu aproape 11 miliarde de dolari intr-o singura zi. Acțiunile au crescut cu 19% pe 28 aprilie, sporind pentru scurt timp averea lui Zuckerberg cu 11,5 miliarde de dolari, scrie CNN.Chiar…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in primele doua luni din acest an, un deficit de 2,252 miliarde euro, comparativ cu 1,442 miliarde euro in perioada ianuarie – februarie 2021. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,192 miliarde euro, balanta serviciilor…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 532 de milioane de euro in primele doua luni, la 135,14 miliarde de euro, de la 134,61 miliarde euro, la 31 decembrie 2021, arata datele publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ”In perioada ianuarie – februarie 2022, datoria externa totala…

