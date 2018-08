BNR: Contributia formarii brute de capital fix la dinamica PIB se anticipeaza a fi in 2018 in scadere ampla fata de anul anterior

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei ar putea ajunge la 2,8% in iunie 2020, fata de 3%, cat se anticipa anterior, arata minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, publicata pe site-ul institutiei."Referitor la evolutiile viitoare, membrii Consiliului…

- SC Servicii Publice SA Iasi a dat in judecata doua banci dupa ce a facut in mod gresit plata unei facturi catre un furnizor de combustibil. Astfel, peste 100.000 de lei au ajuns in contul unei persoane din judetul Arges, care a scos banii, iar reprezentantii firmei au ramas cu paguba. Anterior,…

- Costin Isarescu, fiul guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei(BNR), Mugur Isarescu, a intrat in conflict deschis cu mai mulți reprezentanți vocali ai grupurilor de clienți, care au avut procese cu bancile. Provocat, Costin Isarescu a raspuns in termeni violenți unuia dintre cei care administreaza…

- Comitetul Național pentru Stabilitate Financiara urmeaza sa fie reorganizat, potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Finanțelor și expus spre consultari publice, relateaza IPN. Potrivit documentului, CNSF va fi o structura de cooperare inter-instituționala, responsabila…

- Sistemele financiare din lume raman fragile, „piețele paralele” trebuie sa fie reglementate și este necesar sa se schimbe cultura instituționala a industriei financiare, a susținut Daniel Daianu, membru in Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), la reuniunea Institutului Francofon…

- Anul trecut, in Romania, s-au inregistrat peste 31.000 de accidente rutiere cu morți sau raniți. Numarul accidentelor grave a fost de 8642, intr-o scadere ușoara (-0,53%) fața de 2016, iar cele ușoare au totalizat un numar de 22462 fiind in creștere cu 1,77% fața de anul precedent. Un aspect ingrijorator…

- Gazele naturale vor fi mai scumpe iarna viitoare, deoarece cotatiile petroliere s-au majorat foarte mult in ultima perioada, a declarat, luni, Vasile Ciolpan, directorul departamentului de comercializare energie din cadrul Romgaz, la conferința organizata de Capital. ‘Asa cum se vad cotatiile petroliere…

- Investitiile straine directe au crescut cu 24,6% in primele patru luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 1,493 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1.493…