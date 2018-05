Stiri pe aceeasi tema

- Arenele de tenis si stadionul de fotbal din Parcul cu Platani ar putea trece de la Banca Nationala la Ministerul Tineretului si Sportului, potrivit unui proiect care apartine senatorilor PSD si are atat sprijinul vicepremierului Paul Stanescu, cat si...

- Guvernul va primi drept de administrare a terenurilor și construcțiilor cu destinație sportiva deținute de BNR in „Parcul cu Platani” din București, evaluate de banca centrala la 35 de milioane de euro. BNR primește in compensare alte terenuri și posibilitatea sa primeasca „despagubiri” de la statul…

- Potrivit acestuia, complexul ar urma sa fie preluat de Ministerul Finantelor, iar de administrarea bazei sportive s-ar putea ocupa Ministerul Tineretului si Sportului, o federatie sportiva sau Primaria Capitalei. Situatia bazei sportive din Cotroceni, denumita si "Parcul cu Platani", aflata…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a depus un proiect de lege la Camera Deputatiilor prin care doreste modificarea Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), astfel incat sa fie anulate alineatele din lege care ii exonereaza de raspundere civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie.

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a depus un proiect de lege la Camera Deputatiilor prin care doreste modificarea Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), astfel incat sa fie anulate alineatele din lege care ii exonereaza de raspundere civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie.

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a inițiat un proiect de modificare a Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) prin care urmarește eliminarea prevederilor care ii exonereaza de raspunderea civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie. „Prezenta propunere legislativa isi propune…

- O initiativa legislativa a senatorului PNL Daniel Zamfir vrea modificarea Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), astfel incat sa fie abrogate alineatele din lege care ii exonereaza de raspunderea civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie.

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiator al proiectelor de lege privind plafonarea dobanzilor sau ”darea in plata” este in razboi cu BNR. Acesta a depus in Parlament un proiect de eliminare a imunitații membrilor Consiliului de Administrație al BNR. Parlamentarul spune ca este vorba despre acele articole…