- Inteligența este un factor important in rezolvarea iluziilor optice. Urmatorul test este o adevarata provocare chiar și pentru cei mai inteligenți oameni, deoarece necesita o observare atenta și capacitatea de a face diferența intre diferențele subtile. Gasește cifra 0 in doar 5 secunde Coeficientul…

- Mulți oameni se lupta cu kilogramele in plus, și de multe ori, dieta și exercițiile fizice nu sunt suficiente pentru a atinge greutatea ideala. Acest lucru se datoreaza, cel puțin in parte, hormonilor care provoaca ingrașarea. Aceștia sunt produși de corpul nostru și ne ajuta sa reglam nivelul de grasime…

- Expertul Veaceslav Ionița afirma ca, in prezent, avem o creștere substanțiala a economiilor nete din partea populației. „Banca Naționala a Moldovei (BNM), care a incurajat aceste economii, acum ca a trecut șocul prețurilor, șocul inflației, trebuie sa ia masuri pentru a putea depași un alt șoc, cel…

- Forumul Roman Pro-Vaccinare saluta eforturile Ministerului Sanatații de a crește accesul populației la vaccinare și considera ca decizia de a compensa o serie de vaccinuri reprezinta un pas esențial in acest sens. Totodata, este o masura care va duce la o mai buna protejare impotriva bolilor transmisibile…

- Atena este campioana turismului din Grecia anul acesta, sosirile internationale de pana acum fiind cu 9% mai ridicate decat in 2019, cand s-a inregistrat cea mai buna performanta, informeaza publicatia Ekathimerini, citata de Agerpres. Conform informatiilor obtinute de Ekathimerini, locurile disponibile…

- Antena 3 CNN a obtinut in exclusivitate raportul FMI. Expertii de talie internationala sustin ca pachetul austeritatii este un prim pas important pentru reducerea bugetului ridicat deficit.

- Romanii care au credite la banci au primit inștiințari ca in curand le va crește din nou rata lunara de plata, la creditele contractate, urmare a creșterii indicelui IRCC in baza caruia se calculeaza dobanzile, care apoi afecteaza ratele. ”In prezent, sunt aproximativ 450.000 de romani care au credite…

- Emil Boc avertizeaza Guvernul: Face o greșeala daca elimina facilitațile pentru IT-iști. Vom plati pe termen lungPrimarul municipiului Cluj-Napoca susține ca e o greșeala decizia Guvernului de a nu mai pastra facilitațile pentru IT-iști, faptul ca și aceștia vor plati impozit pe venit pentru lefurile…