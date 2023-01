Stiri pe aceeasi tema

- Dan Chișu s-a mutat cu familia sa in Franța. Invitat la podcastul lui Marius Tuca, actorul a vorbit și despre problemele sale de sanatate pe care le-a avut in trecut. In urma cu ceva timp, Dan Chișu a suferit o operație la inima, intervenție de care avea nevoie pentru a trece mai ușor peste problemele…

- „Calatorii care ajung in Romania ar trebui sa mearga și in afara Bucureștiului și sa includa Transilvania in planurile lor”, este sfatul pe care il da publicația The Travel in articolul cu recomandari pentru aceasta iarna. Pe lista celor zece destinații, alaturi de orașe din Transilvania, se mai afla…

- Polonia vrea sa inghete preturile la gaze pentru locuinte la un nivel similar cu cel din 2022, a anuntat miercuri premierul Mateusz Morawiecki, adaugand ca un proiect de lege ar putea ajunge in Parlament saptamana urmatoare, transmite Reuters.

- Un roman a primit o factura la energie electrica in valoare de 22.000 de euro, fiind vorba despre o regularizare din anul 2019, despre care avocatul sau spune ca este ilegala.”Daca pana acum vorbeam ca cea mai mare factura la energie electrica era de 10.000 de euro și ca acei consumatori aveau…

- Numai in acest an, prețul chiriilor a crescut cu pana la 28%, iar de la inceputul anului viitor va crește și mai mult, și asta deoarece proprietarii de locuințe vor fi obligați sa-și inscrie contractul de inchiriere la ANAF. Aceasta masura a fost scoasa in anul 2018, insa din cauza faptului ca tot mai…

- ”Ministerul Turismului din Israel aloca 49 milioane dolari pentru a sprijini constructia de noi hoteluri in Israel si pana la sfarsitul anului 2023 se estimeaza ca va fi inceputa constructia a peste 8.000 de camere de hotel. Preturile pentru o camera de hotel variaza in prezent intre 130-150 euro pentru…

- Agenția de turism Mara International Tour Baia Mare vine incepand cu luna noiembrie cu doua destinații noi. Una dintre acestea este in Aqaba (Iordania), cu prețuri de pornire de la 445 euro/persoana. Cealalta noutate este Oman, cu deschidere la Oceanul Indian, prețul fiind de 1.195 euro/persoana la…

- Valentina Nafornița a schimbat casa din Austria pe un apartament in Chișinau. Soprana deținea o locuința in afara Vienei, insa acum se gindește sa iși cumpere și o locuința in Milano, transmite realitatea. {{641144}}Cintareața de opera a marturisit in cadrul „Interviului fara protocol”, acordat lui…