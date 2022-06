Stiri pe aceeasi tema

- Avutia mondiala totala a urcat cu 10,3% anul trecut, ajungand la 473.000 miliarde de dolari, in special in urma boom-ului de pe pietele bursiere, arata Boston Consulting Group (BCG) in cel mai recent raport al sau, Global Wealth Report, transmite DPA.

- Datoria populatiei a atins un maxim istoric in primul trimestru al acestui an, conform unui raport dat publicitatii marti de Banca centrala a Rusiei, informeaza AFP. ‘Chiar inainte de declansarea crizei (generata de sanctiunile impuse pentru razboiul declansat in Ucraina), piata creditelor personale…

- Numarul populației Rep. Moldova descrește anual cu 40 – 50 de mii de persoane in ultimii ani, ceea ce inseamna o diminuare anuala cu circa 2 la suta, arata informațiile cuprinse in Banca de date statistice oficiale. Astfel, potrivit datelor Biroului Național de Statistica (BNS), in 2020 populația Rep.…

- Studiu: Imbatranirea populației devine o bomba sociala și economica. Romania are nevoie urgenta de 50.000 de asistenti medicali Imbatranirea populatiei si bolile romanilor devin o bomba sociala si economica, iar Romania are nevoie urgenta de 50.000 de asistenti medicali, deoarece pe an ce trece, populația…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut in luna martie 2022 cu 1,6% fata de februarie 2022 (-0,3% in termeni reali), pana la nivelul de 336,132 miliarde lei. Creditul in lei, cu o pondere de 72,7% in volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,9%,…

- Serviciile prestate populatiei in primele doua luni din 2022 au crescut cu 30,8%, fata de perioada similara a anului trecut, cele mai mari cresteri provenind din sectorul de hoteluri si restaurante, potrivit datelor anuntate vineri de INS.

- Xinjiang, in nord-vestul Chinei, se afla la o joncțiune importanta intre estul și vestul Eurasiei și a jucat un rol important din punct de vedere istoric in schimbul de bunuri și tehnologii intre aceste doua regiuni de-a lungul Drumului Matasii. Este un amestec complex de culturi și populații. Cu toate…