Stiri pe aceeasi tema

- Federația Solidaritatea Sanitara avertizeaza Guvernul ca introducerea impozitarii progresive ar afecta in mod negativ dorința medicilor de a face garzi in afara normei de baza, ceea ce va pune in pericol asigurare acestui serviciu public. Poziția vine dupa ce in spațiul public s-a vehiculat posibilitatea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de ploi și vijelii ce vizeaza 26 de județe din Romania. Potrivit meteorologilor, Codul galben de vreme rea va fi valabil vineri intre orele 12.00 – 23.00 in Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei…

- Viperele au inceput sa apara in locurile circulate de turiștii și localnicii din zonele submontane din Gorj, odata cu creșterea temperaturilor. Salvamontiștii avertizeaza cetațenii asupra pericolelor la care pot fi expuși daca nu iși iau cateva masuri minime de precauție. In Gorj, comunitați mari de…

- Un angajat al CNAIR, in varsta de 58 de ani, a murit din cauza epuizarii in timp ce desfașura activitați de deszapezire pe drumurile din Botoșani, reclama Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”, care atrage atenția conducerii instituției ca numarul mic al angajaților și lipsa utilajelor creeaza probleme.…

- Clienții BCR sunt vizați in ultima perioada de tentative de frauda in mediul online, atacatorii copiind identitatea vizuala și elementele de design ale bancii și creand niște siteuri-clona, care arata similar cu cel original, dar care sunt gazduite pe domenii cu denumiri total diferite de cel al bancii,…

- Asistam de ani buni la cum suntem furati. Aparentele sunt legale, pentru ca negustorii afiseaza scris cu cifre minuscule pretul produsului, dar ilegal si imoral, intrucat se bazeaza pe ignoranta crasa a romanului. Sa privim la cei care flutura steagul "patriotismului", bagandu-ne sub nas tot felul de…

- Beneficiarii cardului de energie sunt incurajați sa evite aglomerarea oficiilor poștale și sa opteze pentru a-și achita facturile pentru incalzire la poștaș sau online. Directorul Poștei Romane, Valentin Ștefan, spune ca tendința este ca oamenii sa mearga direct la ghișee, dar amintește ca este mult…

- ITM Alba, avertisment cu privire la inșelatorii cu locuri de munca in Norvegia. Romani ramași cu datorii de mii de euro ITM Alba avertizeaza cu privire la inșelatoriile asupra romanilor aflați la munca in Norvegia și explica mecanismul prin care și alți angajați pot deveni victime. Potriviti instituției,…