Stiri pe aceeasi tema

- Incidentele de securitate au afectat 441.998 de operatiuni de plata, iar valoarea acestora a fost de aproximativ doua miliarde de euro, a afirmat, miercuri, miercuri, Ruxandra Avram, director in cadrul Bancii Nationale a Romaniei. Inițiativa „Fara penali in funcții publice” nu a putut fi votata. Ședința…

- Incidentele de securitate au afectat 441.998 de operatiuni de plata, iar valoarea acestora a fost de aproximativ doua miliarde de euro, a afirmat, miercuri, miercuri, Ruxandra Avram, director in cadrul Bancii Nationale a Romaniei, anunța ."Am cateva date, care sunt importante dupa parerea…

- Incidentele de securitate au afectat 441.998 de operatiuni de plata, iar valoarea acestora a fost de aproximativ doua miliarde de euro, a afirmat, miercuri, miercuri, Ruxandra Avram, director in cadrul Bancii Nationale a Romaniei. "Am cateva date, care sunt importante dupa parerea mea. Noi am transmis…

- ​Banca Naționala a României (BNR) a colectat informații din piața cu privire la incidentele de securitate cibernetica. Potrivit Ruxandrei Avram, director la BNR, nu stam foarte rau din acest punct de vedere. “Incidentele trebuie raportate de catre toți prestatorii de servicii de…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,789 miliarde de euro, in primele opt luni din 2020, in scadere cu 18,45% comparativ cu cel din perioada similara din 2019, de 7,099 miliarde euro, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Balanta bunurilor a consemnat…

- Pandemia afecteaza romanii cu rate. Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in august 2020, la 4,99 miliarde de lei, in crestere cu 2,92% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au urcat cu 1,61%, la 1,95…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in iulie 2020, la 4,85 miliarde de lei, in crestere cu 0,83% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 1,85%, la 1,92 miliarde de lei (echivalent), conform…

- La inceputul anului, Daimler estima ca problema trucarii emisiilor diesel la Mercedes ii va provoca pierderi totale de peste 30 de miliarde de euro. In toamna anului trecut, presa germana vorbea despre o posibila amenda de un miliard de euro pentru Daimler pentru trucarea emisiilor diesel. La acea vreme,…