BNR, ASF, MFP, ARB si Ministerul Educatiei pregatesc Strategia Nationala de Educatie Financiara

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de reglementare a sectorului farmaceutic din Europa angajeaza personal si intensifica activitatile, in timp ce implicarea expertilor britanici in sistemul european de supraveghere a medicamentelor este in scadere, inaintea Brexit, transmite Reuters.

- Parinții Romaniei sunt revoltați și demonteaza, rand cu rand, Strategia Naționala de Educație Parentala (2018-2025) („SNEP") pe care Ministerul Educației o pusese in dezbatere publica. Alianța Familiilor din Romania arata aberațiile incluse in proiectul retras pe furiș și modul in care statul a vrut…

- Intrebarea acestor zile pentru constanteni este daca autoritatile locale/judetene vor organiza o primire speciala pentru sportiva nr. 1 a lumii la tenis. Simona Halep este din Constanta si traieste aici alaturi de familia ei.

- În locul Stadionului Republican ar putea fi construit un nou sediu al ambasadei SUA în R. Moldova, potrivit unui proiect de lege, elaborat de Ministerul Infrastructurii și Economiei și supus consultarilor publice pâna la 8 iunie 2018. Proiectul de lege are drept scop desființarea…

- Autoritatile locale au descoperit cum sa mareasca numarul de vizitatori pentru Targul Dragaica. Vor organiza si festivalul Benone Sinulescu in aceeasi perioada si aceeasi locatie cu targul. Astfel, cred organizatorii, numarul celor care vor trece pragul celei de-a doua editii a targului de vara se va…

- Fostul ministrul al Educatiei Liviu Pop, presedinte al Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din Senat, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte UNICEF pe tema educatiei timpurii, ca in urmatorii trei ani va fi finalizata structura scolara, dupa ce statul, „noi”, a preferat…

- Mastercard a susținut cea de-a V-a ediție a Olimpiadei Micilor Bancheri, la care au participat peste 4.000 de elevi din toata tara, oferind un premiu special pentru „Inovatie in Educatie Financiara”, in cadrul ceremoniei de premiere care a avut loc vineri, 4 mai. La Olimpiada Micilor Bancheri, copiii…