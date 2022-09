Stiri pe aceeasi tema

- Socul inflationist vine din socul pietelor de energie, iar politica monetara nu cred ca este raspunsul la orice problema a societatii, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In cazul in care schema de plafonare si compensare ar ramane in forma actuala si ar costa 40 de miliarde de lei, exista posibilitatea ca deficitul bugetar sa sara la 9% din PIB in acest an, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). “Consiliul Fiscal…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat vineri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50% pe an, de la 4,75% pe an, incepand cu data de 8 august 2022, informeaza banca centrala. De asemenea, BNR a majorat rata dobanzii pentru facilitatea de creditare…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50 la suta pe an, de la 4,75 la suta pe an, incepand cu data de 8 august. Mai pe scurt, ratele unor credite vor creste, ceea ce, pe langa inflatie si facturile tot mai…

- Ies la iveala informații de ultim moment! Curtea de Conturi arunca, pur și simplu, in aer primaria condusa de edilul Allen Coliban (USR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Inflatia este un simptom al politicilor, dezechilibrelor si socurilor din economie, insa acest simptom poate deveni boala insasi daca nu este tratat cum trebuie, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). „Asta facem la BNR: tratam acest simptom,…

