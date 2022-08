Stiri pe aceeasi tema

- BNR are programata vineri cea de-a sasea sedinta de politica monetara din 2022, iar analistii anticipeaza continuarea inaspririi politicii monetare, majoritatea estimand majorarea dobanzii-cheie cu cel putin 0,75 puncte procentuale, transmite Mediafax. In aceste condiții dobanda ar putea crește de…

- Banca Angliei (BoE) a decis joi sa majoreze dobanda de politica monetara cu 50 de puncte de baza, cea mai mare crestere de dobanda de dupa 1995, chiar daca se asteapta la o recesiune indelungata, transmite Reuters.

- Patru echipe romanesti de handbal masculin si trei de handbal feminin vor lua startul in editia 2022-2023 a EHF European League. EHF a anuntat, marti, participantele si programul competitiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de miercuri, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, incepand cu data de 7 iulie 2022. „Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit…

- Ședința coaliției de guvernare de miercuri, pe tema modificarilor la Codul penal, nu a schimbat radical opiniile principalelor partide, PNL și PSD. Potrivit unor surse politice, liberalii insista sa impuna mai multe masuri fiscale pe care le considera importante. Fii la curent cu cele mai…

- Membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaților au fost convocați joi seara, de la ora 18.00, la o ședința online, dupa ce solicitarea DNA de ridicare a imunitații parlamentare a ajuns la Parlament, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anuntat miercuri aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru dezvoltarea infrastructurii Portului Braila, danele 26 si 27, o investitie in valoare de 126,824 milioane de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- BNR a decis marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3,75 la suta pe an, de la 3 la suta pe an, incepand cu data de 11 mai. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta marti a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara…