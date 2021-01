BNR ar putea acorda împrumuturi pe termen scurt Fondului de garantare a depozitelor - proiect Autoritațile vor sa modifice legea privind Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar (FGDB). Adica instituția care garanteaza ca îți primești banii din banca daca aceasta intra în faliment, de exemplu, în limita a 100.000 euro. În acest sens, Ministerul Finanțelor a facut un proiect de Lege care vine cu multe schimbari.

Proiect modificare lege garantare depozite



Modificari în legatura cu resursele financiare ale FGDB (conform notei de fundamentare):



◦ extinderea ariei de utilizare a resurselor financiare, respectiv clarificarea faptului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

