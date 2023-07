BNR anunță noua dobândă de referință. Când a fost ultima majorare Banca Naționala a Romaniei anunța noua dobanda de referința, in cadrul ședinței de politica monetara. Economiștii se așteapta ca dobanda-cheie sa ramana in continuare la același nivel ca și pana acum, in contextul in care inflația a scazut in ultima perioada. Anunțul va fi facut la ora 15.00. La precedenta sedinta, care a avut loc in luna mai, Consiliul de Administratie al bancii centrale a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. De asemenea, BNR a decis pastrarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si a ratei dobanzii la… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BCE a majorat pentru a opta oara consecutiv rata dobanzii cheie – cea pe care bancile o platesc pentru a plasa numerar in siguranta la banca centrala – cu 25 de puncte procentuale, pana la 3,5%, cel mai ridicat nivel din 2001 incoace. Banca centrala a celor 20 de tari care au adoptat moneda euro spune…

- Discutia despre scaderea dobanzii de politica monetara nu este pe masa deocamdata, fiind prea devreme sa se declare ca a fost castigat razboiul impotriva inflatiei, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat miercuri mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, informeaza BNR.BNR precizeaza ca a decis pastrarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si a ratei dobanzii la facilitatea…

- ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 10 mai 2023, a hotarat urmatoarele: mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an; mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la suta pe an si…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis miercuri sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7 % pe an.”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 10 mai 2023, a hotarat urmatoarele: mentinerea ratei dobanzii…

- Banca Nationala a Romaniei a pastrat dobanda de politica monetara la 7% pe an.Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat miercuri mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, informeaza banca centrala. CITESTE SI OTP Bank Romania a inregistrat…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat miercuri mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, informeaza banca centrala. Aceasta este prima stagnare, dupa noua creșteri consecutive.

- De asemenea, BNR a decis pastrarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si a ratei dobanzii la facilitatea de depozit la 6% pe an si mentinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit.Ultima…