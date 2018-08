BNR, anticipare cu privire la rata inflației în 2020 Rata anuala a inflatiei ar putea ajunge la 2,8% in iunie 2020, fata de 3%, cat se anticipa anterior, arata minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, publicata pe site-ul institutiei.



"Referitor la evolutiile viitoare, membrii Consiliului au aratat ca noul pattern anticipat al inflatiei este cvasi-similar pe termen scurt celui evidentiat in prognoza publicata in Raportul de inflatie din mai 2018, dar usor revizuit in sens descendent pe orizontul mai indepartat de timp. Astfel, dupa varful atins in mai - iunie 2018, rata anuala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

