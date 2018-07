Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut usor marti la 3,36%, de la 3,38% cat inregistrase luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza…

- Creantele financiare - sumele de incasat - ale sectorului Administratii Publice au scazut, ca pondere in PIB, in trimestrul I 2018, in timp ce titlurile de natura datoriilor au crescut, „pe fondul unei colectari mai reduse de taxe si impozite”, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei - BNR.…

- In urmatoarele 18 luni va fi elaborat un raport european privind folosirea limbii materne in administrația publica locala și regionala. Decizia a fost luata in cadrul reuniunii organizate in aceste zile de Comisia de Guvernanța a Congresului Autoritaților Locale și Regionale al Consiliului Europei și…

- Parlamentarii USR au depus o initiativa legislativa care vizeaza eliminarea stampilei din institutiile publice, indeosebi din administratie. Masura are scopul de a reduce birocratia, una dintre principalele probleme ale Romaniei, si de a ne alinia la standardele europene, se arata in expunerea de motive.Initiativa…

- Legislatia care se aplica in administratia publica locala da dreptul primarului de a solicita dizolvarea consiliului local. Decizia finala este luata insa de instanta, dupa ce edilul sesizeaza sectia de contencios administrativ si dupa ce se constata o serie de incalcari ale Legii 215/2001, privind…

- Datoria publica a Romaniei a scazut ca procent in PIB, dar a crescut nominal in fiecare an. Dupa saltul din 2009 cand ne-am imprumutat aproape 20 miliarde euro de la FMI, Banca Mondiala si UE, care a dus la dublarea datoriei publice externe, tara noastra a returnat mai mult de trei sferturi din imprumut,…

- In primele doua luni din acest an investițiile straine directe au scazut cu 3,17%, comparativ cu perioada similara din 2017, la 794 milioane de euro, potrivit datelor Bancii Naționale a Romaniei (BNR), publicate vineri. ”Investițiile directe ale nerezidenților in Romania au insumat 794 milioane euro…

- Seful unui serviciu din administratia publica din Calarasi a fost trimis in judecata pentru luare de mita, dupa ce acesta a luat bani pentru a concesiona doua locuri de veci, scrie AGERPRES.Citeste si: Audiere BOMBA: Unul dintre procurorii 'de elita' ai DNA da explicatii la CSM Potrivit…