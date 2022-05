Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti, 10 mai, la 5,21% pe an, de la 5,20% cat a fost luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei.Un nivel mai mare a fost inregistrat in data…

- In contextul inflației in creștere continua, dobanzile la creditele bancare se majoreaza de la o perioada de referința la alta. Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat pe 5 aprilie 2022, dobanda de politica monetara de la 2,5% la 3%. Acest lucru inseamna ca banii vor fi mai scumpi, iar dobanzile…

- Marți, Banca Naționala a crescut dobanda-cheie cu inca 50 de puncte de baza, de la 2,5% la 3%. Asta se va vedea in creșteri ale ROBOR, indicatorul contand in calculul ratelor multor credite in lei cu dobanda variabila. Mai pe scurt, ratele la aceste credite vor crește. Pe langa inflație și scumpirile…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 4,37% pe an, de la 4,36% pe an luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai ridicat al ROBOR a fost consemnat in 5 august 2013…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea majora dobanda de politica monetara la 3,5% in a doua parte a acestui an, a afirmat, marti, Ciprian Dascalu, economist sef la Banca Comerciala Romana (BCR).

- O noua lovitura pentru romanii cu creditele in lei. Indicele ROBOR la trei luni a urcat joi la 3,53%, fiind cea mai mare valoare din ultimii opt ani. Cresterea ROBOR la trei luni vine dupa ce BNR a decis miercuri majorarea dobanzii-cheie. „Aceasta crestere este rezultatul deciziei luate de…

- Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 3,29%, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Cel mai important este ca dobanda cheie a fost fixata la 2,5% din 10 februarie. Ședința BNR din 9 februarie „Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de…

- Consiliului de Administratie al BNR va dezbate miercuri majorarea dobanzii-cheie, majorare care va aduce majorarea dobanzilor bancilor comerciale. Majorarea este discutata in contextul creșterii inflației, spre 8% anul trecut. Creșterea dobanzii cheie este politica clasica pe care o adopta…