BNR a scăzut dobânda cheie la 6,75 la sută pe an Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a decis, joi, scaderea dobanzii de referința, la 6,75 la suta, pe an, incepand cu data de 8 iulie. BNR a decis și scaderea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75 la suta pe an, de la 8,00 la suta pe an, și a […] The post BNR a scazut dobanda cheie la 6,75 la suta pe an appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința, joi, 5 iulie 2024, a hotarat scaderea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75 la suta pe an, de la 7,00 la suta pe an, incepand cu data de 8 iulie 2024. De asemena, a decis scaderea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat vineri scaderea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 7% pe an, incepand cu data de 8 iulie.

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 5 iulie 2024, a hotarat scaderea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75 la suta pe an, de la 7,00 la suta pe an, incepand cu data de 8 iulie 2024. De asemenea, a decis scaderea ratei dobanzii pentru…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 7% pe an, incepand cu data de 8 iulie 2024. Dobanda de politica monetara era nemodificata din luna ianuarie a anului trecut, cand BNR a crescut rata…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 5 iulie 2024, a hotarat scaderea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75 la suta pe an, de la 7,00 la suta pe an, incepand cu data de 8 iulie 2024.De asemenea, este vorba de scaderea ratei dobanzii…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 7% pe an, incepand cu data de 8 iulie 2024, informeaza...

- Este a treia sedinta de politica monetara din acest an in care BNR mentine dobanda la 7%, dupa ce in 2023 au fost sapte sedinte consecutive in care rata-cheie a ramas neschimbata. Iata toate deciziile luate de catre Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de din…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 13 mai 2024, a luat hotarari in ce priveste rata dobanzilor. Astfel, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit astazi, 13 mai 2024, a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara…