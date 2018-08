Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in scadere la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, a declarat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Prognoza anterioară indica o inflaţie de 3,6% în 2018. Pentru finalul anului 2019, BNR estimează o rată…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in scadere, de la 3,6% la 3,5%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 2,7%, in scadere de la 3%, pentru decembrie 2019, in contextul in care excedentul de cerere a ramas ridicat, dezechilibrele comerciale nu au fost corectate…

- Dupa cinci trimestre de relative accelerari, dupa deflatie, inflatia de baza si-a intrerupt parcursul ascendent pe fondul disiparii impactului cotatiilor unor materii prime alimentare, nu doar in Romania, ci si pe plan international, a spus Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, in cadrul conferintei…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. Declarațiile lui Isarescu vin dupa ce Liviu Dragnea anunțat, la Antena…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare că în luna iulie, după datele noastre preliminare,…

- Media generala a scumpirilor - inflatia - a urcat in luna mai 2018 la 5,4% fata de mai 2017, inregistrand un record al ultimilor 5 ani, iar fata de luna aprilie 2018 cresterea a fost, in mai, de 0,47%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Media generala…