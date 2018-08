Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare că în luna iulie, după datele noastre preliminare,…

- Rata inflatiei a crescut la 5,4% in mai 2018, de la 5,2% in luna precedenta. Majorarea vine pe fondul scumpirilor marfurilor alimentare cu 3,93%, a celor nealimentare cu 7,75% si a serviciilor cu 2,72%. O rata mai mare a inflatiei anuale a fost inregistrata in februarie 2013, cand preturile de consum…

- O rata mai mare a inflatiei anuale a fost consemnata in luna februarie 2013, cand preturile de consum au urcat cu 5,65%. In mai comparativ cu aprilie, preturile de consum au urcat cu 0,47%, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 0,54%, cele nealimentare cu 0,58% si serviciile cu…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5,4% in mai 2018, de la 5,2% in luna precedenta, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,93%, a celor nealimentare cu 7,75% si a serviciilor cu 2,72%. O rată mai mare a inflaţiei anuale a fost consemnată în luna februarie 2013, când…

- Media generala a scumpirilor - inflatia - a urcat in luna mai 2018 la 5,4% fata de mai 2017, inregistrand un record al ultimilor 5 ani, iar fata de luna aprilie 2018 cresterea a fost, in mai, de 0,47%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Media generala…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, duminica seara, ca intotdeauna inflatia a fost stabilita de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), mai putin in acest an, cand fuge de aceasta responsabilitate, cazand in sarcina Guvernului. "Eu am spus-o cu foarte multe ocazii ca, in anul…

- Viorica Dancila a fost intrebata, luni, despre cel mai ridicat al inflatiei din ultimii 5 ani, premierul raspunzand ca ar trebui sa privim scumpirile ce s-au produs incepand cu 1 aprilie pentru a intelege motivele. "Si de ce n-o luam si mai dinainte? Fata de luna trecuta a crescut cu…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,5% la 3,6%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3%, in scadere de la 3,1%, pentru decembrie 2019, in contextul in care excedentul de cerere a ramas foarte mare, ceea ce pune…