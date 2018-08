Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in scadere, de la 3,6% la 3,5%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 2,7%, in scadere de la 3%, pentru decembrie 2019, in contextul in care excedentul de cerere a ramas ridicat, dezechilibrele comerciale nu au fost corectate…

- Potrivit datelor publicate in 11 iulie de Institutul National de Statistica, in luna iunie, raportat la mai, preturile de consum au urcat cu 0,02%, in conditiile in care marfurile alimentare s-au ieftinit cu 0,24%, marfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,14%, iar tarifele la servicii au crescut…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare că în luna iulie, după datele noastre preliminare,…

- Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in scadere la 5,5% proiectia referitoare la cresterea economiei in acest an, de la 6,1% cat estima in luna aprilie. În acelaşi timp, instituţia a revizuit în creştere la 3,5% proiecţie referitoare la inflaţia la sfârşitul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu a vrut sa valorifice aurul din rezerva nationala prin operatiuni riscante, sa-l ”joace la pacanele”, asa cum a sugerat ”un personaj”, pentru ca aceasta ar fi implicat o forma de instrainare a acestuia, iar mentinerea unor dobanzi mai ridicate pe piata monetara…

- Media generala a scumpirilor - inflatia - a urcat in luna mai 2018 la 5,4% fata de mai 2017, inregistrand un record al ultimilor 5 ani, iar fata de luna aprilie 2018 cresterea a fost, in mai, de 0,47%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Media generala…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,5% la 3,6%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3%, in scadere de la 3,1%, pentru decembrie 2019, in contextul in care excedentul de cerere a ramas foarte mare, ceea ce pune…