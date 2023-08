Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala se asteapta la o inflatie mai mare spre finalul acestui an decat anticipa cu doar cateva luni inainte. Potrivit noilor estimari prezentate miercuri de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, spre sfarsitul anului inflatia ar urma sa fie de 7,5%, in crestere fata de prognoza initiala de 7,1%,…

- Instituția condusa de Mugur Isarescu a schimbat in creștere estimarile privind rata inflației pentru finalul lui 2023, este vorba de 7,5%. In luna mai, se estima o inflatie de 7,1%.In privința finalului anului 2024, prognoza actualizata a ratei inflației este de 4,4%.„Este scenariul de baza. Cel mult…

- Guvernatorul Mugur Isarescu a prezentat raportul asupra inflației. Mugur Isarescu a taxat instituțiile media care au relatat in urma cu doua zile ca Banca Naționala a Romaniei ar fi atenționat Guvernul daca majoreaza impozitele crește inflația. In comunicatul publicat dupa ședința Consiliului de Administrație…

- BNR estima in noiembrie 2022 o inflatie de 11,2% pentru finalul anului 2023. In februarie 2023, banca centrala a revizuit in scadere la 7% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat o inflatie de 4,2% pentru sfarsitul lui 2024."Sa ne uitam la prognoza si la traiectoria prevazuta a inflatiei:…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit ascendent la 7,1% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a mentinut estimarea de 4,2% pentru sfarsitul lui 2024, potrivit datelor prezentate vineri de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, potrivit Agerpres.