- Consiliul de administratie al BNR a taiat in sedinta de vineri dobanda de politica monetara de la 7% pe an la 6,75% pe an, incepand cu data de 8 iulie. Consiliul de administratie al BNR a taiat in sedinta de vineri dobanda de politica monetara de la 7% pe an la 6,75% pe an, incepand cu data de 8 iulie.

- Romania a recuperat anual, in medie, doua puncte procentuale din decalajul fața de media europeana. In anul 2000, PIB-ul pe cap de locuitor al Romaniei (la paritatea puterii de cumparare) era de aproximativ 25% din media UE, iar in prezent acest indicator depașește 75%, a spus joi seara Csaba Balint,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, luni, 13 mai, sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, valoare stabilita... The post INFLAȚIE ȘI ECONOMIE BNR a pastrat dobanda cheie first appeared on Informatia Zilei .

- Consiliul de administrație al Bancii Naționale a Romaniei, a decis, luni, menținerea dobanzii de politica monetara la 7 la suta pe an, ca efect al incertitudinilor privind evoluția viitoare a inflației, chiar daca rata anuala a inflației a scazut, in martie 2024, la 6,61 la suta, de la 7,23 la suta…

- Banca Nationala a Romaniei ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru a decide prima reducere a costului creditului din ultimii trei ani, deoarece inflatia nu incetineste atat de rapid pe cat se prognoza iar riscurile raman ridicate, a declarat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al…

- Inteligenta artificiala ar putea fi un factor crucial in ameliorarea presiunilor inflationiste prin optimizarea si cresterea eficientei, a afirmat, marti, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei.