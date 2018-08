Stiri pe aceeasi tema

- Creditele noi pentru consum sunt la maximul ultimilor 12 ani datorita cresterii salariilor si scaderii dobanzilor. Populatia nu numai ca se indatoreaza din ce in ce mai mult de la banci, dar o face si cel mai scump din Uniunea Europeana. In primele 6 luni din acest an romanii au luat credite noi de…

- Grupul City Grill, cel mai important brand romanesc din industria restaurantelor, a inregistrat in primele sase luni ale 2018 o cifra de afaceri de 81 milioane lei, in crestere cu 15% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Grupul City Grill administreaza in prezent 19 restaurante si cafenele, deschise…

- Podul rutier peste Olt de la Slatina va fi reabilitat. Lucrarile vor fi realizate de un consorțiu italian, contractul de atribuire a lucrarii fiind semnat recent de catre reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova. Consorțiul format din cele cinci firme italiene are trei…

- Dragos Atanasiu a participat, marti, la Constanta, la lansarea primului barometru al turismului din Romania, “Carta Alba Turismului din Romania”, lucrare realizata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).In discursul sau, Atanasiu a spus…

- Proiectele de lege privind plafonarea dobanzilor si retractul litigios nu au intrat nici ieri in dezbatere, la Comisia de Buget din Camera Deputatilor, desi senatorul ALDE Daniel Catalin Zamfir a anuntat, saptamana trecuta, pe pagina sa de Facebook, ca, cel mai probabil marti, 3 iulie, aceste doua initiative…

- Rata inflatiei in Turcia a urcat in iunie la cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, deprecierea lirei turcesti ducand la o crestere semnificativa a preturilor pentru consumatori, a anuntat marti Institutul de Statistica (TurkStat). Luna trecuta, rata inflatiei a urcat la 15,39%, cel mai…

- Creditele in cadrul programului "Prima Casa" devin tot mai accesibile. Una din bancile inscrise in proiect a redus rata dobanzii de la 9,03 la 6,9 procente.Schimbarea va fi valabila din data de 23 iunie.

- O delegație de bancheri au discutat luni la sediul Bancii Naționale un proiect de lege care va limita gradul de indatorare al romanilor care vor solicita imprumuturi de la banci. In actuala sa forma, proiectul ar urma sa intre in vigoare de la 1 iulie. ”Prezentul regulament stabilește, pentru scopul…