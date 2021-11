Stiri pe aceeasi tema

- BNR a prezentat oficial noua bancnota de 20 de lei, care va fi pusa in circulație din 1 decembrie. Este prima bancnota cu putere circulatorie pe care este prezenta o personalitate feminina - Ecaterina Teodoroiu.

