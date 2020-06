Stiri pe aceeasi tema

- Din datele furnizate astazi de catre Banca Nationala a Romaniei rezulta faptul ca statul a fost un client mai atractiv pentru banci decat companiile si populatia. Se da astfel apa la moara inca odata celor care acuza institutiile financiare ca prefera dobanzile si siguranta oferite de stat in loc sa…

- Retailerul Penny Market a anuntat luni ca a inregistrat in anul fiscal 2019 o cifra de afaceri de 3,96 miliarde lei, in crestere cu 15% fata de anul anterior, iar profitul net inregistrat de companie a fost de 55,15 milioane lei, in crestere cu 53% fata de 2018, potrivit news.ro."Penny Market…

- CEC Bank a inregistrat un profit net de 114,1 milioane lei in primul trimestru, in crestere cu 26% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce veniturile din dobanzi s-au majorat cu 15%, la aproximativ 372 milioane de lei, a anuntat vineri banca, potrivit news.ro."In primul trimestru…

- Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei s-au majorat cu 3,4% fata de luna martie 2020, pana la 137,98 miliarde lei, iar fata de luna aprilie 2019 au inregistrat o crestere de 12,2% (9,2% in termeni reali), a informat miercuri Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit news.ro."Depozitele…

- Grupul TMK Artrom a inregistrat o pierdere de 28,3 milioane de lei in primul trimestru, fata de un profit de 304.191 de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit unui raport al companiei remis Bursei de Valori Bucuresti."Rezultatul net consolidat al perioadei incheiata la 31 martie…

- BCR a inregistrat un profit net de 428,3 milioane de lei (89,3 milioane de euro) in primul trimestru, in crestere cu 60% fata de acelasi interval al anului trecut, datorita rezultatului operational mai mare si a impactului pozitiv din recuperarile semnificative de la clienti neperformanti, a anuntat…

- Omniasig Vienna Insurance Group a inregistrat, in 2019, prime brute subscrise in valoare totala de peste 1,3 miliarde lei, in crestere cu 11% fata de anul anterior, potrivit unui comunicat remis luni Agerpres. Totodata, compania a raportat un profit brut de peste 45 milioane lei, conform standardelor…