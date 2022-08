Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei a majorat, azi, dobanda de politica monetara la 5,50% de la 4.75%, fiind cea mai mare creștere din ultimii 12 ani. Aceasta va intra in vigoare incepand cu 8 august, informeaza Banca Naționala a Romaniei. Asta va duce la creșterea dobanzilor. ROBOR la trei luni a depașit deja…

- Executivul a aprobat Normele Metodologice pentru aplicarea Ordonantei 90/2022 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de banci si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, a anuntat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, scrie Agerpres. "Astazi au fost aprobate…

- www.b1tv.ro Economistii spuneau ca BNR ar putea creste dobanda pana la 4%, altii mai pesimiști spuneau ca aceasta va fi 4,5%. Nimeni nu s-a așteptat sa se ajunga la 4,75%. In functie de dobanda cheie se calculeaza si ROBOR, indicele in functie de care se ne cresc ratele. BNR le da o lovitura dura romanilor…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de miercuri, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, incepand cu data de 7 iulie 2022. ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in…

- Banca Naționala a decis miercuri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, un salt de un punct procentual, in condițiile unei inflații care a depașit așteptarile bancii centrale și a ajuns la 14,5% in mai.

- Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite a marit miercuri dobanda cheie cu 0,75 puncte procentuale, cea mai agresiva majorare efectuata din 1994, pentru a tine sub control inflatia, transmite CNBC preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 5,37% pe an, de la 5,21% cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Este realitatea crunta pe care o traiesc milioane de romani și de care alții fug. Oamenii care au credite vor plati rate uriașe din cauza ROBOR. Fața de anul trecut, indicele s-a triplat. Iar previziunile sunt sumbre. ROBOR la trei luni va inregistra valori record din cauza inflației. Inclusiv indicele…