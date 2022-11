Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 16,3% prognoza de inflatie pentru sfarsitul acestui an si la 11,2% pentru sfarsitul anului 2023, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 16,3% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 11,2% pentru sfarsitul anului viitor, potrivit datelor prezentate luni de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

Inspectorii Consiliului Concurentei se afla in control inopinat la mai multe banci, in cadrul unei investigatii privind modul de stabilire a indicelui ROBOR, au afirmat surse apropiate situatiei. In luna august, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, declara ca bancile au cam sarit…

Fondul Monetar International a revizuit semnificativ in crestere estimarile privind avansul preturilor de consum in Romania atat pentru acest an, de la 9,3% pana la 13,3%, cat mai ales pentru anul viitor, de la 4% pana la 11%, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook", publicat astazi de institutia…

Banca Nationala a Romaniei nu a avut alta solutie de a tempera ce se intampla cu pretul la energie decat sa puna un tampon de aceeasi putere, si anume cursul de schimb, a declarat miercuri guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, potrivit Agerpres.

Curs valutar BNR pentru vineri, 26 august 2022. Banca Naționala a Romaniei urmeaza sa actualizeze cotațiile zilei in jurul orei 13:00. Vezi prețurile pentru aur, dolar american, euro și alte monede. Cotații BNR pentru euro, dolar și lira Banca Naționala a Romaniei, guvernata de Mugur Isarescu, actualizeaza…