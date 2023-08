Stiri pe aceeasi tema

- Instituția condusa de Mugur Isarescu a schimbat in creștere estimarile privind rata inflației pentru finalul lui 2023, este vorba de 7,5%. In luna mai, se estima o inflatie de 7,1%.In privința finalului anului 2024, prognoza actualizata a ratei inflației este de 4,4%.„Este scenariul de baza. Cel mult…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit ascendent la 7,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si la 4,4% pentru sfarsitul lui 2024, potrivit datelor prezentate miercuri de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat ca este foarte greu sa faci ce a facut Romania anul trecut, “adica sa dai inflatia in jos si sa nu creezi recesiune”. El a precizat ca este un balans dificil de realizat care pana acum ”ne-a iesit”, mentionand ca acest lucru a…

- Banca Naționala a Romaniei a decis luni menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. CA al BNR a mai decis menținerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la suta pe an și a ratei dobanzii la facilitatea de depozit la 6,00 la suta pe an, precum și …

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat, luni dimineața, cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la Palatul Victoria. La intalnire a participat și fostul prim-ministru și actualul președinte al Senatului, Nicolae Ciuca.

- BNR estima in noiembrie 2022 o inflatie de 11,2% pentru finalul anului 2023. In februarie 2023, banca centrala a revizuit in scadere la 7% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat o inflatie de 4,2% pentru sfarsitul lui 2024."Sa ne uitam la prognoza si la traiectoria prevazuta a inflatiei:…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 11,23% in aprilie 2023, de la 14,53% in martie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 19,84%, cele nealimentare cu 5,83%, iar serviciile cu 10,64%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date vineri publicitatii."Indicele…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit ascendent la 7,1% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a mentinut estimarea de 4,2% pentru sfarsitul lui 2024, potrivit datelor prezentate vineri de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, potrivit Agerpres.