- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75% pe an, de la 1,50% pe an, incepand cu data de 10 noiembrie 2021, si pastrarea controlului ferm asupra lichiditatii de pe piata monetara, informeaza banca centrala.

- Totodata, s-a decis extinderea coridorului simetric format de ratele dobanzilor facilitatilor permanente in jurul ratei dobanzii de politica monetara la a0,75 puncte procentuale, de la a0,50 puncte procentuale. Astfel, incepand cu 10 noiembrie 2021, rata dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard)…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis marti majorarea dobanzii cheie la 1,5% pe an, majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an si cresterea ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 2% pe an.

- Dobanda cheie a fost majorata, marți, la 1,5%, dupa 3 ani și jumatate in care a stagnat la 1,25%, cel mai mic nivel din istorie, potrivit Biziday .In ședința de azi, Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei a hotarat:- majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50…

