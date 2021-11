Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, s-a decis extinderea coridorului simetric format de ratele dobanzilor facilitatilor permanente in jurul ratei dobanzii de politica monetara la a0,75 puncte procentuale, de la a0,50 puncte procentuale. Astfel, incepand cu 10 noiembrie 2021, rata dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard)…

- Marți are loc ședința Coniliului de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei pe probleme de politica monetara, care ar putea aduce o noua majoare a dobanzii de politica monetara. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, a decis pe 5 octombrie majorarea ratei dobanzii…

- Majorarea de 0,25% a dobanzii de politica monetara realizata de Banca Nationala a Romaniei este primul pas dintr-o serie de cresteri necesare ale ratelor dobanzii pentru a echilibra efectele crizei politice si ale cresterii inflatiei, potrivit analistilor OTP Bank, informeaza Agerpres. Conform…

- La finalul lunii septembrie inflația a atins nivelul de 6,3%, iar rata inflației la sfârșitul anului ar putea ajunge chiar și la 8%, daca se va adopta o creștere suplimentara a prețului energiei pentru consumatori, având în vedere evoluția pieței internaționale a gazului, se arata…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marți majorarea ratei dobanzii de politica monetara și a dobanzii facilitații de depozit. Dobanda de politica monetara ajunge la nivelul de 1,50% pe an, de la 1,25% pe an, incepand cu data de 6 octombrie 2021; in ceea ce privește rata…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis marti majorarea dobanzii cheie la 1,5% pe an, majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an si cresterea ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 2% pe an.

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat in sedinta de marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50% pe an, de la 1,25% pe an, incepand cu data de 6 octombrie 2021, precum si majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an, de…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marti majorarea dobanzii cheie la 1,5% pe an, majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an si cresterea ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 2% pe an.