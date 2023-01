Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, de la 6,75% pe an, anterior, incepand cu data de 11 ianuarie 2023, i

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, de la 6,75% pe an, anterior, incepand cu data de 11 ianuarie 2023, informeaza banca centrala.

