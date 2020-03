Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, anunța primele masuri pe care statul roman vrea sa le ia pentru companiile care risca sa intre in faliment din cauza coronavirusului.Citește și: ULTIMA ORA Deputatul Mircea Banias, primele DECLARAȚII din spital, dupa ce a fost internat cu coronavirus…

- Decizie fara precedent in epoca moderna! Vaticanul a anunțat ca slujbele de Paști se vor ține fara public din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza Hotnews. Toate slujbele religioase oficiate de Papa Francisc de Paști, in aprilie, se vor ține in absența credincioșilor, ca urmare a pandemiei de coronavirus.…

- FOTO – Arhiva Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri anunta ca a primit de la Ministerul de Finante acordul de distribuire catre banci a sumei de 1,98 miliarde lei din plafonul total de 2 miliarde lei. Cele 14 banci participante in program sunt: BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC…

- Arabia Saudita a anuntat ca suspenda 'temporar' intrarea pelerinilor care merg la Mecca pe teritoriul sau cu scopul de a 'preveni patrunderea noului coronavirus (Covid-19) in regat si propagarea sa', a anuntat joi Ministerul de Externe saudit, citat de France Presse, conform Agerpres.Citește…

- "Avem o situație unica in partea asta a Europei. Bulgaria are surplus bugetar. Tot zicem ca intra in zona euro. Pai are surplus bugetar, nu deficit mai mare de 3%. Polonia și-a construit bugetul pe anul acesta pe un buget aproape echilibrat. Ungaria are un deficit de vreo 2-3%, dar sub limita de…

- "Banii sunt prevazuti, dar totul depinde de cum evolueaza economia" Foto Agerpres Cresterea pensiilor cu 40% din luna septembrie nu este o certitudine, declara premierul Ludovic Orban. Într-un interviu pentru HotNews, el a explicat ca procentul care va fi primit în plus de…

- Ministerul de Finante al Regatului Unit a anuntat vineri ca a desemnat organizatia siita libaneza Hezbollah drept grupare terorista, conform regulilor sale privind terorismul si finantarea teroristilor, si ca in consecinta activele acestei organizatii vor fi inghetate, transmite Reuters. Pana in prezent,…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a anuntat joi ca intentioneaza sa plateasca dividende mai mari guvernului de pe urma profitului anual de 49 miliarde franci (50 miliarde dolari) pe care il prognozeaza pentru anul 2019, gratie castigurilor realizate de pe urma obligatiunilor si actiunilor straine pe…