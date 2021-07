BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25 la sută pe an In afara mentinerii ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an, Consiliul de administratie al BNR a mai hotirat si mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la suta pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 1,75 la suta pe an. O alta decizie vizeaza pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

