- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an, anterior, incepand cu data de 9 noiembrie 2022, informeaza banca centrala. De asemenea, BNR a majorat rata dobanzii pentru facilitatea…

- Inspectorii Consiliului Concurentei se afla in control inopinat la mai multe banci, in cadrul unei investigatii privind modul de stabilire a indicelui ROBOR, au afirmat surse apropiate situatiei. In luna august, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, declara ca bancile au cam sarit…

- ”In sedinta de astazi, 5 octombrie 2022, pe baza evaluarilor si a datelor disponibile in acest moment, precum si in conditiile incertitudinilor foarte ridicate, Consiliul de administratie al BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25 la suta pe an, de la 5,50 la suta…

- BNR apreciaza ca rata anuala a inflatiei este asteptata sa cunoasca fluctuatii minore in trimestrul III, iar apoi sa intre pe o traiectorie descrescatoare, graduala timp de trei trimestre, insa relativ alerta ulterior, implicand plasarea acesteia la 13,9- in decembrie 2022 – considerabil deasupra intervalului…