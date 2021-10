Stiri pe aceeasi tema

- Dobanda cheie a fost majorata, marți, la 1,5%, dupa 3 ani și jumatate in care a stagnat la 1,25%, cel mai mic nivel din istorie, potrivit Biziday .In ședința de azi, Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei a hotarat:- majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marti majorarea dobanzii cheie la 1,5% pe an, majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an si cresterea ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 2% pe an.

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României a hotarât menținerea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an. De asemenea, a mai decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an și a ratei dobânzii aferente facilitații…

- Rata anuala a inflației a crescut in aprilie 2021 la 3,24 la suta, de la 3,05 la suta in martie, iar in luna mai a urcat la 3,75 la suta, ușor peste nivelul prognozat și deasupra limitei de sus a intervalului țintei. Creșterea a fost determinata aproape integral de componente exogene ale IPC, mai cu…

